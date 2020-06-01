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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

Beşiktaş salonda çalıştı

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Beşiktaş salonda çalıştı
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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde, oluşturulan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Beşiktaş salonda çalıştı

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