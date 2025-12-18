×
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş, Salih Özcan'ı transfer ediyor! Mevkii belli oldu

Beşiktaş, ara transfer sezonu için kolları sıvadı. Bu bağlamda listede Salih Özcan bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken gözler yapılacak orta saha hamlesine çevrildi.

GÖZLER SALİH ÖZCAN'DA

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda merkezde takımı dengeleyecek bir takviye planlanıyor. Bu transferle birlikte kaptan Orkun Kökçü’nün hücuma daha yakın oynaması amaçlanıyor.

Siyah Beyazlılar öncelikle Premier Lig pazarını incelerken, Borussia Dortmund’da forma şansı bulmakta zorlanan Salih Özcan da alternatifler arasında yer alıyor. Milli futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesi süreci yakından izleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 4 resmi maça çıkan Salih Özcan bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

