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Beşiktaş, Salah'ın alternatifini İtalya'da buldu!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Roma#Soule
Beşiktaş, Salahın alternatifini İtalyada buldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 02:09

Beşiktaş'ın, Mohamed Salah transferini askıya almasının ardından Roma'nın Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

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Mohamed Salah transferini rafa kaldıran Beşiktaş, alternatifini direkt hazırladı. siyah-beyazlılar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş, Roma forması giyen Matias Soule'yi radarına aldı.

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Siyah-beyazlılar, U23 yabancı kontenjanına uygun olan genç sağ kanat oyuncusunu alternatif isimler arasına yazdı.

Geçtiğimiz sezon 42 maça çıkan 23 yaşındaki Arjantinli sağ kanat, 7 gol - 8 asistlik performans sergiledi. Soule'nin İtalyan kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor.

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#Beşiktaş#Roma#Soule

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