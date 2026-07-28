Beşiktaş, Salah'ın alternatifini İtalya'da buldu!

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Mohamed Salah transferini rafa kaldıran Beşiktaş, alternatifini direkt hazırladı. siyah-beyazlılar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş, Roma forması giyen Matias Soule'yi radarına aldı.
Siyah-beyazlılar, U23 yabancı kontenjanına uygun olan genç sağ kanat oyuncusunu alternatif isimler arasına yazdı.
Geçtiğimiz sezon 42 maça çıkan 23 yaşındaki Arjantinli sağ kanat, 7 gol - 8 asistlik performans sergiledi. Soule'nin İtalyan kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor.