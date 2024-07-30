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Beşiktaş Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Sakaryaspor hazırlık maçı hangi kanalda?

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Beşiktaş Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta Beşiktaş Sakaryaspor hazırlık maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 11:56

Beşiktaş son hazırlık maçında Sakaryaspor ile İstanbul'da karşı karşıya geliyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadelenin detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Sakaryaspor hazırlık maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Sakaryaspor maçı canlı izle bilgisi...

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Beşiktaş Galatasaray ile çıkacağı sezonun ilk resmi maçı öncesi sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Siyah beyazlı ekip, Bandırmaspor ile golsüz berabere kalmıştı. Ardından Gençlerbirliği mücadelesinden 2-0’lık skor elde etti. Peki, Beşiktaş Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Sakaryaspor hazırlık maçı detayları...

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı 30 Temmuz 2024 Salı günü saat 18.00'te başlayacak. Karşılaşmanın BJK Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor.

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