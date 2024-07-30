Beşiktaş Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Sakaryaspor hazırlık maçı hangi kanalda?

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Beşiktaş Galatasaray ile çıkacağı sezonun ilk resmi maçı öncesi sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Siyah beyazlı ekip, Bandırmaspor ile golsüz berabere kalmıştı. Ardından Gençlerbirliği mücadelesinden 2-0’lık skor elde etti. Peki, Beşiktaş Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Sakaryaspor hazırlık maçı detayları...

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı 30 Temmuz 2024 Salı günü saat 18.00'te başlayacak. Karşılaşmanın BJK Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor.