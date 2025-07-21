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Beşiktaş sağ bekini İtalya'da buldu! Resmi teklif yolda

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#Transfer#Beşiktaş#Emerson Royal
Beşiktaş sağ bekini İtalyada buldu Resmi teklif yolda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 13:38

Osayi-Samuel ve Walker-Peters transferlerini sonuçlandıramayan Beşiktaş, Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Jonas Svensson ile yollarını ayırarak sağ bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, sonuçlandırma aşamasına getirdiği Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinden son anda vazgeçmişti.

ROTA İTALYA!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal için kırmızı-siyahlı kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Emerson Royal, Beşiktaş'a transferine onay verdi.

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KARİYERİ

Profesyonel futbolculuk kariyerinde Ponte Preta, Atletico Mineiro, Barcelona, Real Betis, Tottenham ve son olarak Milan gibi takımların formasını giyen Emerson; kulüp düzeyinde 257 maça çıkarken 11 gol - 14 asistlik performans sergiledi.

26 yaşındaki savunma oyuncusu Brezilya Milli Takımı'nın formasını da bugüne dek 10 kez sırtına geçirdi.

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#Transfer#Beşiktaş#Emerson Royal

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