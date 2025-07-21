Beşiktaş sağ bekini İtalya'da buldu! Resmi teklif yolda

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Jonas Svensson ile yollarını ayırarak sağ bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, sonuçlandırma aşamasına getirdiği Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinden son anda vazgeçmişti.

ROTA İTALYA!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal için kırmızı-siyahlı kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Emerson Royal, Beşiktaş'a transferine onay verdi.

KARİYERİ

Profesyonel futbolculuk kariyerinde Ponte Preta, Atletico Mineiro, Barcelona, Real Betis, Tottenham ve son olarak Milan gibi takımların formasını giyen Emerson; kulüp düzeyinde 257 maça çıkarken 11 gol - 14 asistlik performans sergiledi.

26 yaşındaki savunma oyuncusu Brezilya Milli Takımı'nın formasını da bugüne dek 10 kez sırtına geçirdi.

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