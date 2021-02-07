Beşiktaş rövanş peşinde

Her puanın altın değerinde olduğu Süper Lig bu akşam önemli bir mücadeleye daha sahne olacak... Son 2 maçta kaybettiği 5 puanla liderlikten 3. sıraya gerileyen Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek. 45 puanlı Kartal, saat 19.00’da başlayacak maçı kazanarak hem yeniden çıkışa geçmeyi hem de ilk yarıdaki 4-1’lik yenilginin rövanşını almayı hedefliyor.

Konyaspor 5 haftadır kazanamıyor

Zorlu maç öncesi Beşiktaş’ta cezalı olan Dorukhan, Mensah, sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Rıdvan ve karantina süreci devam eden yeni transfer Cenk Tosun forma giyemeyecek. 24 puanla 15. sırada yer alan ve 5 haftadır galip gelemeyen Konyaspor’da da sakatlıkları bulunan Anicic ve Alper oynamayacak.

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