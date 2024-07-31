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Beşiktaş, Rizesporlu stoper Emirhan’ı kaptı! Transferin maliyeti belli oldu

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#Transfer#Beşiktaş#Emirhan Topçu
Beşiktaş, Rizesporlu stoper Emirhan’ı kaptı Transferin maliyeti belli oldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

Rize’ye 3.4 milyon Euro bonservis ödenecek, oyuncu da yıllık 600 bin Euro kazanacak. İspanyol ekibi Las Palmas’ın da ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için Çaykur Rizespor Kulübü ile yapılan pazarlıklarda taraflar anlaşmaya vardı. Emirhan Topçu dün İstanbul’a gelirken son detaylarının halledilmesinin ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından cumartesi günkü Süper Kupa maçına kadar oyuncu ile sözleşme imzalanacak.

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Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Emirhan Topçu transferinde de mutlu sona ulaştı. İspanyol ekibi Las Palmas’ın ilgilendiği 23 yaşındaki stoper kulüpler arasında yapılan pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının ardından İstanbul’a geldi.

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SOL BEKTE DE OYNAYABiLiYOR

Emirhan’ın Beşiktaş’ı tercih etmesinin de Rizespor’la yapılan görüşmelerin siyah beyazlılar adına olumlu sonuçlanmasında önemli rol oynadığı öğrenildi.

Beşiktaş, Karadeniz ekibine bonservis için 3.4 milyon Euro ödeyecek. Emirhan ise siyah beyazlı kulüpten yıllık 600 bin Euro kazanacak. Genç futbolcunun Süper Kupa’da cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak karşılaşmaya kadar kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Geride kalan sezonda Çaykur Rizespor ile 32 maça çıkan Emirhan 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Sol ayaklı futbolcu asıl bölgesi olan stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Emirhan Topçu

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