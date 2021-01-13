Beşiktaş-Rizespor maçına damga vurdu! Olay transfer çağrıları...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Rizespor maçına Fabrice N'Sakala damgasını vurdu.

Sergen Yalçın, Rizespor karşısında sol bekte Rıdvan Yılmaz yerine Fabrice N'Sakala'yı tercih etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun performansına yoğun eleştirilerde bulundu.

Taraftarlar, sosyal medyada N'Sakala ile ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

İşte bazı paylaşımlar;









SERGEN YALÇIN'DAN UYARILAR

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

6 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlıların genç oyuncuları Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Francisco Montero 6 müsabaka sonrasında on bire girdi. Hastalığı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında görev yapamayan Utku Yuvakuran, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek beklemiş ve hiç süre alamamıştı. Dorukhan Toköz ise kulübede beklediği 6 haftada 4 kez, Montero ise sadece Sivasspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu

NECİP UYSAL SAĞ BEKTE

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sağ bek olarak görev yaptı. Sezon boyunca birçok mevkide oynayan Necip, Valentin Rosier'in yokluğunda siyah-beyazlı savunmanın sağında forma giydi.