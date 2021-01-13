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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 22:23 | Son Güncelleme:

Beşiktaş-Rizespor maçına damga vurdu! Olay transfer çağrıları...

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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Rizespor ile karşılaştığı maçta en çok konuşulan konu Fabrice N'Sakala'nın performansı oldu.

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  • Beşiktaş-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Rizespor maçına Fabrice N'Sakala damgasını vurdu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finalde Rizespor tek golle yıkıldı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! Rizespor tek golle yıkıldı

Sergen Yalçın, Rizespor karşısında sol bekte Rıdvan Yılmaz yerine Fabrice N'Sakala'yı tercih etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun performansına yoğun eleştirilerde bulundu.

Taraftarlar, sosyal medyada N'Sakala ile ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

İşte bazı paylaşımlar;

Beşiktaş-Rizespor maçına damga vurdu Olay transfer çağrıları...

Beşiktaş-Rizespor maçına damga vurdu Olay transfer çağrıları...

Beşiktaş-Rizespor maçına damga vurdu Olay transfer çağrıları...

Beşiktaş-Rizespor maçına damga vurdu Olay transfer çağrıları...

SERGEN YALÇIN'DAN UYARILAR

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Beşiktaş-Rizespor maçına damga vurdu Olay transfer çağrıları...

6 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlıların genç oyuncuları Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Francisco Montero 6 müsabaka sonrasında on bire girdi. Hastalığı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında görev yapamayan Utku Yuvakuran, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek beklemiş ve hiç süre alamamıştı. Dorukhan Toköz ise kulübede beklediği 6 haftada 4 kez, Montero ise sadece Sivasspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu

NECİP UYSAL SAĞ BEKTE

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sağ bek olarak görev yaptı. Sezon boyunca birçok mevkide oynayan Necip, Valentin Rosier'in yokluğunda siyah-beyazlı savunmanın sağında forma giydi.

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