Beşiktaş, Rizespor karşısına akademi hocası Halim Okta ile çıkacak

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Hafta içinde Turkcell Süper Kupa’yı kazanarak büyük moral bulan Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci yarısına bu akşam oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla start verecek. Hastalık, sakatlık ve ceza nedeniyle 11 futbolcusundan yoksun mücadele edecek siyah beyazlılarda, teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe de Covid-19’a yakalandığı için takımın başında sahaya çıkamayacaklar. Çaykur Rizespor karşısında kulübede teknik sorumlu olarak Beşiktaş Futbol Akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev yapacak.

1. Lig’de gol kralı oldu

55 yaşındaki Halim Okta, 1990’lı yıllarda Süper Lig’in en önemli forvetleri arasında yer alıyordu. Yeni Salihlispor, Beşiktaş, Gaziantepspor, Sakaryaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor ve Kartalspor takımlarında toplam 332 maç forma giyip 153 gol atan Okta, 1993-94 sezonunda 1. Lig’in gol kralı olmayı başardı. 1988-92 yılları arasında Beşiktaş’ta oynayan Halim Okta, aynı dönemde kulübün efsane üçlüsü Metin Tekin, Feyyaz Uçar ve Ali Gültiken de kadroda yer aldığı için fazla forma şansı bulamadı.

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Beşiktaş’ta 5 beş kupa kazandı

Gordon Milne tarafından transfer edildiği Beşiktaş’ta, genelde maçların ikinci yarılarında oynayan Halim Okta, siyah beyazlı kulüpte 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı. 2001’de futbolu bıraktığı Kartalspor’un genç takımını çalıştırarak antrenörlüğe başlayan Okta, 20 yıllık teknik adamlık kariyerinin büyük bölümünü Beşiktaş altyapısında geçirdi. Siyah beyazlı kulübün genç takımlarının dışında Karşıyaka ve Bayrampaşa’da teknik direktörlük, Kasımpaşa’da gençlik gelişim koordinatörü ve Salihli Belediyespor’da futbol branş sorumlusu olarak görev yaptı.

KARTAL’DA 11, RiZE’DE 2 EKSiK

Beşiktaş’ta, Covid-19’a yakalanan Atiba, Teixeira, Larin, Kenan, Pjanic, hasta olan Can, Serdar, Mehmet, cezalı Ghezzal, sakatlıkları bulunan N’Koudou, Mert forma giyemeyecek. Rizespor’da ise izinli olan Bolasie ve Remy yok.