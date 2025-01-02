Beşiktaş, Rizespor deplasmanında! 5 isim kart sınırında

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Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.

Son 8 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi.

Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti.

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Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

Beş oyuncu ceza sınırda

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Rizespor 12. sırada

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 16 kez havalandıran yeşil-mavili ekip, kalesinde 25 gole engel olamadı.

Ligde son iç saha maçında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde oynanan 44 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 91 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 43 gol kaydetti.

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Çaykur Rizespor 22 maçtır kazanamıyor

Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 22 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006'da deplasmanda 1-0'lık sonuçla aldı.

İki takım arasında oynanan son 22 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 6'sı ise beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş'ın deplasmandaki son 11 müsabakada yenilgisi yok

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş, söz konusu maçların 9'unu kazandı, 2'sinden beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti.

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Beşiktaş'ın konuk takım ünvanıyla çıktığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'a galibiyet sayısında 14-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken müsabaka, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Çaykur Rizespor karşısında farklı mağlubiyet

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi yenilgilerinden birini yaşadı.

Karadeniz temsilcisi, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.