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Futbol
Haber Giriş: 23.09.2020 - 18:33 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Rio Ave maçına hazır

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Beşiktaş, Rio Ave maçına hazır
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Portekiz'in Rio Ave takımıyla evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde ısınma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmana ağrıları olan Atiba Hutchinson, evrak işlemleri henüz tamamlanmayan Josef de Souza katılmadı. Takımla çalışmalara başlayan ama henüz hazır durumda olmayan Georges-Kevin N'Koudou da idmanda yer almadı

 

Beşiktaş, Rio Ave maçına hazır

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