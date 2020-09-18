Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman? Rio Ave hangi ülkenin takımı
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi Portekiz'in ekibi Rio Ave oldu.
Portekiz ekibi Rio Ave, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını 90+1. dakikada Tarantini ve 90+7. dakikada Nikola Jambor'un golleriyle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.
Portekiz temsilcisi, 3. eleme turunda Beşiktaş ile eşleşti.
Beşiktaş, Rio Ave ile tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül'de Vodafone Park'ta karşılaşacak.
Transferler; Aderllan Santos, André Pereira, Ivo Pinto, Gelson Dala, Chico Geraldes
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