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Spor Arena
Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:32 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman? Rio Ave hangi ülkenin takımı

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Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman? Rio Ave hangi ülkenin takımı
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi Portekiz'in ekibi Rio Ave oldu.

Portekiz ekibi Rio Ave, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını 90+1. dakikada Tarantini ve 90+7. dakikada Nikola Jambor'un golleriyle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.

Portekiz temsilcisi, 3. eleme turunda Beşiktaş ile eşleşti.

Beşiktaş, Rio Ave ile tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül'de Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Transferler; Aderllan Santos, André Pereira, Ivo Pinto, Gelson Dala, Chico Geraldes

Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman Rio Ave hangi ülkenin takımı

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