×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini resmen bitiriyor! İşte teklif

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz#Transfer
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini resmen bitiriyor İşte teklif
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 09:31

Beşiktaş, transferde Orkun Kökçü, Jurasek, Abraham gibi yıldız isimler ile beraber önemli bir gelişmeye daha hazırlanıyor. Kara Kartal, altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Rıdvan, transfer için onay verdi. İşte Beşiktaş'ın teklifi...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve David Jurasek'in ardından bir transferi daha bitirmek için harekete geçti.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini resmen bitiriyor İşte teklif

RIDVAN YILMAZ GERİ DÖNÜYOR

2022-2023 sezonun başında Beşiktaş’tan yaklaşık 4 milyon Euro bedelle İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini resmen bitiriyor İşte teklif

24 yaşındaki sol bek ile görüşme gerçekleştiren idareciler, “Kulüp ile anlaşma olursa, benden yana hiç sıkıntı çıkmaz” cevabını aldıktan sonra transferde harekete geçti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOrkun Kökçü: İdmana Beşiktaş formasıyla gidince sinirlendilerOrkun Kökçü: 'İdmana Beşiktaş formasıyla gidince sinirlendiler!'Haberi görüntüle

Rangers’a kiralama teklifi sundu. İskoç ekibinin bu teklife olumlu cevap vermesi halinde Rıdvan Yılmaz yeniden Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini resmen bitiriyor İşte teklif

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 29 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz#Transfer

BAKMADAN GEÇME!