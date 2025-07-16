Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini resmen bitiriyor! İşte teklif

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Trendyol Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve David Jurasek'in ardından bir transferi daha bitirmek için harekete geçti.

RIDVAN YILMAZ GERİ DÖNÜYOR

2022-2023 sezonun başında Beşiktaş’tan yaklaşık 4 milyon Euro bedelle İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor.

24 yaşındaki sol bek ile görüşme gerçekleştiren idareciler, “Kulüp ile anlaşma olursa, benden yana hiç sıkıntı çıkmaz” cevabını aldıktan sonra transferde harekete geçti.

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Rangers’a kiralama teklifi sundu. İskoç ekibinin bu teklife olumlu cevap vermesi halinde Rıdvan Yılmaz yeniden Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 29 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.