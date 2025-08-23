×
Futbol Haberleri

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini resmen açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 20:08

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'tan kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın duyurusu;

Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz gece imza atmak için İstanbul'a gelmişti.

Milli oyuncu, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Yuvama, evime döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki tüm gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok mutluyum. Bu atkıyı tekrardan takmak, Beşiktaş armasının önünde konuşmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum, bir an önce başlamak istiyorum. Tekrar burada oynamak için sabırsızlanıyorum. 3 yıldan beri uzaktayım ama takip ediyorum. Bu camiayı ve taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kulübü yeniden ayaklandırmak için var gücümüzle çalışacağız.

