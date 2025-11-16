Beşiktaş rest çekti, Rafa Silva pes etti!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi nihayet çözüldü. Başkan Serdal Adalı’nın “Ya oynarsın ya parayı getirip gidersin ya da sözleşmenin bitimine kadar 1.5 yıl kenarda oturursun” diye rest çektiği Portekizli futbolcu geri adım attı ve mukavelesinin sonuna dek Beşiktaş’a en iyi şekilde hizmet edeceğini duyurdu. Dün, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın’la birlikte basın toplantısı düzenleyen Adalı, yaşanan krizin tamamen Rafa Silva’dan kaynaklandığını belirtip şunları söyledi: “Başakşehir maçından Rafa’nın menajeri aradı, görüşme talep etti. Rafa bana, ‘Kimseyle sorunum yok, futbolu bırakmak istiyorum’ dedi. Bir süre sonra ‘3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum’ dedi.

Menajeri bize 3 milyon Euro teklif etti

Bunun üzerine kendisinden devre arasına kadar kalmasını istedim. Olumlu adım atmadı. Menajerinden ‘3 milyon Euro getirelim, bırakın’ gibi komik bir teklif geldi. Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler! Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservis bedelini getirir ve gider. İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez. Gerekirse parasını veririz, oturturuz! Gerekirse konu FİFA’ya gider, Beşiktaş’ın hakları korunur. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok.”

Rafa Silva’dan 21 maddelik açıklama

Rafa Silva’nın menajerlik şirketi Onsoccer, gece 21 maddelik bir duyuru yayınlayarak Beşiktaş yönetimine cevap verdi. Açıklamada, şöyle denildi: “Beşiktaş’ın durumu nedeniyle Rafa gerçekten memnun değildir. Kulüpte yaşanan istikrarsızlık hayal kırıklığını artırmıştır. Rafa için mesele asla para olmadı. Oyuncu, ayrılmak istediğini ekim ayında bildirdi ve kulüp ayrılığı kabul ettiği takdirde hak ettiği tüm ücretlerden vazgeçeğini bildirdi. Beşiktaş, bonservissiz aldığı oyuncu için 15 milyon Euro talep etti. Bu noktada önemli olan, herkes için doğru çözümün bulunmasıdır. Rafa kariyerini sonlandırmayacak, sözleşme devam ettiği sürece başka teklif duymayacak ve kulübü son güne kadar saygıyla temsil edecektir.”

SERGEN YALÇIN: KIMSEYE TANIMADIĞIM TOLERANSI ONA TANIDIM

Sergen Yalçın, Rafa Silva ile yaşanan sorunun kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirtip şunları söyledi: “Rafa ilk konuşmamızda bana ‘Sezon başı kampına zoraki geldim. Futbolu bırakmayı düşünüyorum. Burada çok mutsuzum, durmak istemiyorum.’ dedi. Ben de ‘Eyvah, bomba kucağımızda patladı’ dedim. Keny Arroyo da aynı şeyleri söyledi. ‘Bu çocuğun önünü açalım’ dedim. Ben de Rafa’ya ‘Biz seni burada rahat ettiririz, hiçbir şeyine karışmayız’ gibi şeyler söyledim. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek hale geldi.

MENAJERi BiZi TEHDiT ETTi

Antrenmana ve maçlara çıkmayacağını söyledi. Ekibimi çağırdım, ‘Rafa’ya dokunmayın. Nasıl istiyorsa öyle yapsın’ dedim. Olay idari bir konu haline geldi. Başkana ‘Konu bizden çıktı’ dedim. Oyuncu bizim için çok değerli. Antrenman yapmak istiyorsa buyursun gelsin, maçlarda da oynatalım. Her pazartesi ‘Rafa antrenmana çıkacak mı? Maçta oynayacak mı?’ diyorlar. Bilmiyoruz. Menajeri arıyor, ‘Bizi bırakırsanız bu hafta oynayacak’ şeklinde tehditlerde bulunuyor. Kimseye tanımadığım toleransı ona tanıdım. Üzüldüğüm konu bizlik bir şey yok. Oyuncu bizle konuşmaya tenezzül etmiyor.”

RAFA SiLVA TRANSFERiNDE ‘SALONDA ÇALIŞMAM’ DETAYI

Başkan Serdal Adalı, dün Rafa Silva ile yaşananları anlatırken, “Hüseyin Yücel’e ‘Salonda çalışmam’ demiş” bilgisini verdi. Portekizli futbolcunun, dönemin ikinci başkanı Yücel’e, transfer görüşmeleri sırasında, “Beşiktaş’a gelirim ama salon çalışmalarına katılmam” şartını öne sürdüğü öğrenildi. Söz konusu şartın futbolcu ile imzalanan sözleşmede yer almadığı da belirtildi.