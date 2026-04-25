Beşiktaş resmen teklif yaptı! Yeni transferin maaşı belli oldu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 15:55

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal, bu bağlamda aradığı sol beki buldu ve transferin sözleşmesi de belli oldu.

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-Beyazlı yönetim, daha önce de gündemine aldığı Utrecht forması giyen Faslı futbolcu Souffian El Karouani için ilk adımı attı.

RESMİ TEKLİF

Kurmayların, 25 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle bir araya gelerek resmi teklifini ilettiği öne sürüldü. Faslı oyuncunun, Siyah-Beyazlı ekibe gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş’ın, başarılı oyuncuya 3 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte toplam 9 milyon Euro’yu bulan bir paket sunduğu iddia edildi.

ALTERNATİFLERİ DİNLEYECEK

Fakat sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan El Karouani’nin, mevcut kulübüyle kontrat uzatma ihtimali de bulunuyor.

Genç oyuncunun, diğer teklifleri dinlemek istediği gelen haberler arasında yer aldı. Yani 25 yaşındaki savunmacının durumunun, sezon başında vereceği karara göre netleşmesi bekleniyor.

 

