Beşiktaş resmen duyurdu! Orkun Kökçü'nün geliş saati belli oldu

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Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Kulüp, Orkun'un İstanbul'a geliş saatini açıkladı.
'SAAT 18.00'DE İNİŞ YAPACAK'
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Bütün camiamıza önemle duyurulur.
🦅 Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi!— Spor Arena (@sporarena) July 12, 2025
🗣️ "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!"pic.twitter.com/xxLYB02dO7