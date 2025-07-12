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Beşiktaş resmen duyurdu! Orkun Kökçü'nün geliş saati belli oldu

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#Orkun Kökçü#Beşiktaş#Transfer
Beşiktaş resmen duyurdu Orkun Kökçünün geliş saati belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 13:29

Beşiktaş yeni transferi Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş saatini açıkladı.

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Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Kulüp, Orkun'un İstanbul'a geliş saatini açıkladı.

'SAAT 18.00'DE İNİŞ YAPACAK'

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Bütün camiamıza önemle duyurulur.

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#Orkun Kökçü#Beşiktaş#Transfer

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