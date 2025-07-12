Beşiktaş resmen duyurdu! Orkun Kökçü imza için yola çıktı

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Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
Milli futbolcu, siyah beyazlılara imza atmak için yola çıktı.
'SAAT 18.00'DE İNİŞ YAPACAK'
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Bütün camiamıza önemle duyurulur.
UÇAK TAKİP HEYECANI
Binlerce Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü taşıyan uçağın rotasını canlı takip ediyor.
🦅 Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi!— Spor Arena (@sporarena) July 12, 2025
🗣️ "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!"pic.twitter.com/xxLYB02dO7
Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü’yü bekliyor.— Spor Arena (@sporarena) July 12, 2025
🤳: @selencansu5 pic.twitter.com/IkrbStn471