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Beşiktaş resmen duyurdu! Orkun Kökçü imza için yola çıktı

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#Orkun Kökçü#Beşiktaş#Transfer
Beşiktaş resmen duyurdu Orkun Kökçü imza için yola çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 16:13

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, İstanbul için yola çıktı. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

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Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Milli futbolcu, siyah beyazlılara imza atmak için yola çıktı.

'SAAT 18.00'DE İNİŞ YAPACAK'

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Bütün camiamıza önemle duyurulur.

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UÇAK TAKİP HEYECANI

Binlerce Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü taşıyan uçağın rotasını canlı takip ediyor.

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#Orkun Kökçü#Beşiktaş#Transfer

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