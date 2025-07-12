Beşiktaş resmen duyurdu! Orkun Kökçü, imza için İstanbul'da!

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Yeni sezon transfer çalışmalarına sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile anlaştı. Kökçü ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Öte yandan Orkun Kökçü, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlılara bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

Orkun Kökçü'nün paylaşımı: "Sevenleri kimse ayıramaz ki 🖤🤍🎶" pic.twitter.com/7QWzD7iiCd — Spor Arena (@sporarena) July 12, 2025

TARAFTAR AKIN ETTİ

Hollanda'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Orkun Kökçü'yü siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kökçü, taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

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UÇAK TAKİP HEYECANI

Binlerce Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü taşıyan uçağın rotasını canlı takip etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Orkun Kökü, açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamadı.

İşte Orkun Kökçü'nün ilk açıklamaları;

"Çok heyecanlıyım, duygusalım da. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Aileme kavuştum! Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum Beşiktaşıma geldim. Zamanında ben de tribünlerdeydim. Maçlara geldim. Şimdi bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Bu arma için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkes emin olsun! Çok iyi kadro kuruyoruz! Her şeyimizi vereceğiz ve inşallah sonu şampiyonluk olur."

"YUVASINA GELDİ"

Beşiktaş kulübü Başkanı Serdal Adalı ise milli futbolcunun transferine dair şu sözleri sarf etti;

"Orkun Kökçü, yuvasına hoş geldi. Kendisine, ailesine dik duruşları için teşekkür ediyorum. Bizim gibi çok kararlıydılar. Zor şeyler, kararlılığınızı gösterdiğinizde başarıya ulaşıyor. Camiamız için hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder. Çok başarılar yaşarız hep birlikte. Hepimize hayırlı olsun.

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Amsterdam'da da ciddi bir taraftar bizi yolcu etti. Onlara teşekkür ederim. Orkun'un seveni ve destekleyeni çok. İnşallah güzel günler geçirecek bizimle birlikte."