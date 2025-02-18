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Beşiktaş resmen açıkladı! Gabriel Paulista müjdesi

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#Beşiktaş#Gabriel Paulista#Sakatlık
Beşiktaş resmen açıkladı Gabriel Paulista müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 15:41

Beşiktaş, resmi yayın organından yaptığı açıklamada Gabriel Paulista'nın takmla beraber antrenmanlara çıktığını duyurdu. 

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Beşiktaş, sosyal medya hesabından Gabriel Paulista müjdesini paylaştı.

İşte o açıklama; 

"Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?
Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlığın ardından 4 müsabakada takımını yalnız bırakan Gabriel Paulista, tedavisinin sona ermesinin ardından çıktığı ilk maçta bir kez daha sakatlanmıştı.

Maç içinde yaptığı kritik müdahalelerle Malmö'nün gol girişimlerine izin vermeyen isimlerin başında gelen Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 82. dakikasında ceza sahası içinde kendini yere bırakmıştı. Paulista, sağlık ekibinin kontrolünün ardından 84. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bırakmıştı.

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#Beşiktaş#Gabriel Paulista#Sakatlık

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