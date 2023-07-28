Beşiktaş Rebic'e kavuşuyor! Transfer için çok konuşulan bonservis bedeli...

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Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederken siyah-beyazlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi yönetimine tepki gösterdi.

Maçın başlama düdüğünden önce başlayan istifa tezahüratları maç sırasında ve sonrasında da devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Beşiktaş'ın sahibi tarafardır' şeklinde tezahüratlar yaptı.

Tepkilerin ana nedeninin transfer sürecindeki belirsizlik olduğu biliniyor. Buna karşılık siyah beyazlı yönetim, transfer konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

REBIC BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN

Bu sezon Daniel Amartey ve Jean Onana’yı renklerine bağlayan Beşiktaş, üçüncü transferini gerçekleştirmek üzere...

Hırvat futbolcu Ante Rebic ile her konuda anlaşan Beşiktaş, haziran ayında kiralama formülü için Serie A’nın dev kulübü Milan’ın kapısını çalmış ancak ret yanıtı almıştı.



İki yıllık sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncuyu bonservisi ile göndermeyi amaçlayan İtalyan ekibi, bu şekilde oyuncunun yıllık maaşından da kurtulmak istiyor.

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Menajer Ahmet Bulut'un transferi tamamlamak için ekibiyle İtalya'ya gittiği ifade edilirken tarafların 500 bin euro + bonus maddesiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Buna göre Beşiktaş, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Hırvat yıldızın kazanacağı yıllık ücret ise 2.5 milyon euro olacak

İki sezon önce Eintracht Frankfurt’tan Milan’a Transfer olan 29 yaşındaki sol kanat, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 resmi maçta 29 gol ve 17 asistle oynasa da sakatlıkları nedeniyle son iki sezonda sadece 33 karşılaşmaya çıkabilince gözden düştü.

Nitekim teknik direktör Stedano Pioli de Rebic’i kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN REBIC SORUSUNA CEVAP

Tirana ile oynanan Konferans Ligi Ön Eleme maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, Rebic ile ilgili soruya da yanıt verdi. Güneş'in sözleri şöyle oldu:

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Elimizde bulunan oyuncuların, oynadığımız oyunu bilen, bunun üzerine çeşitlilik koyabilecek oyuncular. Bunlara katılan genç oyuncular var. Onların da sayısını çoğaltmak istiyoruz. Onların katılımı da önemli. Aynı şekilde de transfer yapmak, transferle ilgili geçen Rebic'le konuştuğumda 2 oyuncuyu bu maçtan önce kadroya yazma durumumuz vardı. Gelirse yazabiliyorduk, gelmediği için söyledim. Ama yarın ne gibi gelişmeler olur, başka oyuncu olabilir. Başka oyuncu olabilir. Çok konuşulan oyuncular vardı. Ha geldi, gelecek diye, gelmedi.

Rebic GEÇEN SEZON MiLAN’DA NE YAPTI

2022/23 MAÇ iLK 11 GOL ASiST

Serie A 23 10 3 2

Süper Kupa 1 - - -

Şamp.Ligi 7 2 - -

TOPLAM 31 12 3 2

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CEYHUN KAZANCI İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de genel müdürlük görevine getirilen, 2022’den bu yana genel müdürlük ile sportif direktörlük görevlerini birlikte yürüten Kazancı’nın teknik direktör Şenol Güneş’le sıkıntı yaşadığı biliniyor. Kazancı’nın, başkan Ahmet Nur Çebi’nin ısrarlarına karşılık ayrıldığı öğrenildi.