Beşiktaş, Razvan Lucescu ile anlaştı! Şartlı ayrılık

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin altında bir sezon geçiren ve Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

LUCESCU'DAN YEŞİL IŞIK

Listenin üst sıralarında yer alan ve Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK’u çalıştıran Razvan Lucescu’dan ilk etapta olumsuz haber gelmişti. Bu kapsamda kulübüyle sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden 57 yaşındaki çalıştırıcının, Kara Kartal’a gitmek istediği ortaya çıktı.

Son yapılan görüşmelerden sonra İstanbul’a gelme fikrine sıcak bakan Lucescu, kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Ancak PAOK cephesi ise deneyimli teknik adamın gidişine onay vermiyor.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Ayrıca Razvan Lucescu’nun sözleşmesinde 4 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi olduğu da ortaya çıktı. Fakat Kara Kartal, Lucescu’nun da tavrını kullanarak, bu ücreti ödemek istemiyor.

Ancak PAOK cephesi, Rumen hocayı göndermeme konusunda diretmeye devam ederse, serbest kalma ücreti de masaya yatırılacak.

Beşiktaş Yönetimi’nin B planı, 4 milyon Euro üzerinden indirim istemek olacak. Ancak son gelen bilgilere göre ilk etapta Razvan Lucescu’nun, PAOK ile görüşeceği belirtildi.

Temmuz 2021’den bu yana Yunan ekibini çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde yeni bir sayfa açma fikrine sıcak bakıyor.