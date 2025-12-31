×
Beşiktaş Rafa'dan, Rafa Silva Beşiktaş'tan adım bekliyor! 'Sıra sende'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Sergen Yalçın
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 07:00

Beşiktaş ile Portekizli oyuncu arasındaki krizde son durum...

Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki kriz henüz çözüme kavuşturulamazken gelinen son noktada hem oyuncu tarafı hem de kulüp tarafı karşılıklı adım bekliyor. Siyah beyazlı takımda kendisine 10 numaralı forma verilmediği ve kaptan yapılmadığı için oynamadığı öne sürülürken Portekizli yıldızın temsilcisi Joao Araujo bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

‘KOLAYLIK SAĞLAYIN’ DEDi

Rafa Silva’nın kulüple yaptığı görüşmede “Masaya oturalım bana kolaylık sağlayın. Ben artık Türkiye’de kalmak istemiyorum, ailem de İstanbul’a gelmek istemiyor. Sizden bu konuda anlayış bekliyorum” dediği öğrenildi

ADALI’DAN ‘SIRA SENDE’ YANITI

Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdal Adalı ise “Sen teklifi getir, ona göre bir değerlendirmede bulunalım. Biz kulüp olarak sana dünyaları ödedik ama en sıkıntılı dönemimizde senin bir katkın olmadı. Bu kulüp senin için çok fedakarlık yaptı, şimdi sıra sende” yanıtını verdi.

Bu gelişmelerin ardından Rafa Silva, Beşiktaş yönetiminden 1 hafta süre isterken bu konunun yeni yılın ilk günlerinde çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

