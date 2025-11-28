×
Beşiktaş, Rafa Silva'nın bonservisini belirledi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva
Beşiktaş, Rafa Silvanın bonservisini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 13:06

Beşiktaş, takımdan ayrılmak isteyen ve ağrılarını bahane ederek maçlara çıkmayan Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva'nın bonservisini belirledi.

Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Rafa Silva konusu henüz çözüme kavuşturulmuş değil.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana ağrılarını bahane ederek antrenmanlara ve maçlara çıkmıyor.

Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Beşiktaş ve oyuncu cephesi, Rafa Silva'nın Ocak ayında takımdan ayrılması konusunda mutabık. Ancak tarafların üzerinde anlaşamadığı bir konu var, o da bonservis bedeli.

BEŞİKTAŞ 5 MİLYON EURO, RAFA SILVA BEDELSİZ AYRILMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın Rafa Silva'dan devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması için 5 milyon euro bonservis bedeli getirmesini talep ettiği, buna karşılık Rafa Silva'nın ise bedelsiz şekilde ayrılmak istediği belirtiliyor.

RAFA SILVA "BİR DAHA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMEYECEĞİM" DİYOR

Gazetenin iddiasına göre, Rafa Silva'nın Ocak ayında bedelsiz ayrılığına izin verilmemesi halinde geri adım atmayacağını Beşiktaş yönetimine açıkça ilettiği, Türkiye'den ayrılma konusunda ısrarcı olduğu ve bir daha Beşiktaş formasını giymeyeceğini deklare ettiği iddia edildi.

Rafa'nın yakın çevresinin ise hem kulüple olan ayrılık sürecini daha da zorlaştırmaması hem de imajına daha fazla zarar vermemesi için kendisine sakin olmasını tavsiye ettiği ifade ediliyor.

BENFICA TAKİPTE

Öte yandan Rafa Silva'yla ilgilenen Benfica'nın ise sürecin zor ve muhtemelen uzun olacağının farkında olduğu ancak eski yıldızının takıma dönüş ihtimaline kapıyı tamamen kapatmadığı belirtiliyor.

Beşiktaş ile olan iyi ilişkileri bozmak istemeyen Benfica yönetimi, Rafa Silva'nın siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesini feshetmesi ve Portekiz'e dönmek istemesi halinde transfer için girişimlere başlayacak.

1,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

32 yaşındaki Portekizli futbolcunun Beşiktaş'la Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bugüne dek 65 maça çıkan Rafa Silva, 23 gol - 16 asistlik performans sergiledi.

