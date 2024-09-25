Beşiktaş, Rafa Silva için kenetlendi! Takım arkadaşları tepki gösterdi

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Beşiktaş, Süper Lig’de Rafa Silva’ya yönelik olarak yapılan sert faullerden rahatsız. Portekizli futbolcu ligde çıktığı beş karşılaşmada toplam 11 kez rakip oyuncuların müdahalesiyle karşılaştı. Öyle ki Antalyaspor maçında Güray Vural, Trabzonspor deplasmanında da Edin Visca, Rafa’ya yaptıkları fauller sonrası kırmızı kartlarla cezalandırıldı.

Yıldız futbolcu son oynanan Eyüp maçında da henüz 6. dakikada Robin Yalçın’ın müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kalırken hakem Zorbay Küçük sarı kartına başvurdu. Beşiktaş karşılaşmanın devre arası resmi hesabından ‘Durduramayacaksınız’ paylaşımı yaptı. Kulübün ardından takım arkadaşı Arthur Masuaku “Ne pahasına olursa olsun seni koruyacağız” paylaşımıyla oyuncuya destek verdi.

Gedson da “Takım olarak bir bütünüz. Rafa’ya yapılanlar takımın canını yakmaktadır” diyerek takım içi birlikteliği ortaya koydu.