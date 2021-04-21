Beşiktaş puan kaybetti, gözler Galatasaray'ın üzerinde! Trabzonspor maçında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Şampiyonluk hesapları içerisindeyken üst üste puan kayıpları yapıp zirveden geri düşen Galatasaray, Beşiktaş'ın arka arkaya takılmasıyla yeniden potaya girme şansı elde etti.

- Trabzonspor karşısında alınacak bir galibiyet, lider Beşiktaş'la aradaki puan farkını 4'e düşürecek...

- Sarı kırmızılı ekipte Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin sakat, Ryan Donk cezalı, Mostafa Mohamed koronavirüs karantinasında.

- İzmir deplasmanında, Göztepe karşısında hat-trick yaparak formayı söküp alan Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha TD Fatih Terim'in en büyük kozlarından biri olacak. Kerem'in Halil Dervişoğlu ile uyumu 3 puanı getiren en önemli faktörlerdendi, Terim bu ikiliyi değiştirmeyecektir.

- Martin Linnes henüz hazır değil, sağ bekte Şener Özbayraklı devam eder. "Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes & Emre Kılınç" orta üçlüsünün de değişmesi beklenmiyor.

TRABZONSPOR

- Son 4 lig maçından beraberlikle ayrılıp puan tablosunda 4. sıraya demir atan Trabzonspor'da, cezası biten Vitor Hugo ile sakatlığı sona eren Caleb Ekuban deplasman kafilesinde yer aldı.

- Bordo mavili ekipte Yunus Mallı sakat, Yusuf Sarı cezalı.

- TD Abdullah Avcı; "Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo & Marlon" düzenine geri dönecek. Geçtiğimiz haftaya kıyasla cezalı Yusuf Sarı yerine Caleb Ekuban'ı ilk 11'de göreceğiz. Abdülkadir Ömür bir kez daha kenardan gelecek.

- Orta alan kurgusunda değişiklik olabilir. "Baker, Parmak & Bakasetas" düzeni son 2 lig maçında zayıf kaldı. Flavio ya da Berat Özdemir takviyesi görebiliriz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligdeki son 7 maçının 5'inde "karşılıklı gol" oldu, 4'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- Trabzonspor, ligde Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 13 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. (8 galibiyet - 5 beraberlik)

- Aynı Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a konuk olduğu 10 maçın sadece 1'ini kazanabildi! (5 beraberlik - 4 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%58'lik kesim Beşiktaş'ın Sivas deplasmanında puan kaybetmesi sonrası sarı kırmızılı takımın galibiyetine adeta "hücum etmiş" gibi...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Trabzonsporlu Bakasetas ve Berat Özdemir, FIFA turnuvasında kozlarını paylaştı! İzleyelim...