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Beşiktaş, Portekiz'e 6 eksikle gitti! Sporting'e iddaa'nın verdiği SÜPER ORAN...

#Misli.Com#İddaa#Sporting Beşiktaş
Beşiktaş, Portekize 6 eksikle gitti Sportinge iddaanın verdiği SÜPER ORAN...

Deplasmanda üst üste 4 resmi maç kaybeden Beşiktaş, Estadio Jose Alvalade'de Sporting'e konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

SPORTING

Dolmabahçe'de yarım saat içinde birbirinin çok benzeri iki korner organizasyonuyla 2-1 öne geçen Sporting, mücadeleyi de 4-1 kazanmıştı. Korner organizasyonlarında golleri atan Sebastian Coates'ti.

O galibiyet sonrası 2 lig, 1 kupa maçı oynadılar. Ligdeki maçları 1-0 ve yine korner organizasyonunda son dokunuşu Coates'in yaptığı gollerle kazandılar. Ruben Amorim bu işe çok iyi kafa yormuş belli, Coates de bir türlü durdurulamıyor.

"Maça hızlı başlamalıyız, ilk 15 dakika maçın geri kalanı için referans olacaktır..." diyen Amorim'in kadrosunda eksik yok. Genç golcü Tiago Tomas'ın durumu maç saati netleşecek.

Savunmada bir kez daha "Inacio, Coates & Feddal" üçlüsünü görmeyi bekliyoruz. Kanatlarda da Pedro "Pote" Gonçalves ile Pablo Sarabia olacaktır.

Gole en yakın isim ise İstanbul'da 1 gol 1 asistle oynayan Paulinho olacak.

BEŞİKTAŞ

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Deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçı kaybeden, son 1.5 aylık süreçte ciddi şekilde sakatlık sorunlarıyla uğraşıp sadece Sivasspor ve Galatasaray galibiyetleri alabilen Beşiktaş, Portekiz'e de 6 eksikle gitti.

UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın dışında; Domagoj Vida, Valentin Rosier, Miralem Pjanic, Kevin N'Koudou ve Michy Batshuayi sakatlıkları nedeniyle deplasmana götürülmedi.

TD Sergen Yalçın; "Yaşadığımız sakatlıklar takımımızın ritmini oldukça bozdu. 2-3 maç arka arkaya aynı kadroyla bir türlü sahaya çıkamadık..." dedi.

Sağ bekte Necip Uysal izleyeceğiz, stoperde "Welinton & Vida" ikilisi olacaktır. Orta alanda Can Bozdoğan sürprizi görebiliriz, Trabzonspor maçı düşünülüp Josef de Souza ve Atiba Hutchinson dinlendirilebilir.

Hücumun bir kanadında Rachid Ghezzal, diğerinde Cyle Larin devam eder. En ileride Kenan Karaman görev yapacaktır. 

Beşiktaş, Portekize 6 eksikle gitti Sportinge iddaanın verdiği SÜPER ORAN...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sporting son 6 resmi maçının tamamını kazandı, 3'ünde kalesini gole kapattı!

- Beşiktaş son 10 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabildi ve bu 10 maçın hepsinde kalesinde gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Sporting ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,68 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,77'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,44 iken Misli.com'da 1,52!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sporting kazanır" oldu!

%40'lık kesim birçok önemli ismini İstanbul'da bırakan temsilciniz karşısında Sporting'in 3 puan alacağına inanıyor.

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%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

En yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, SADECE Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Beşiktaş, Portekize 6 eksikle gitti Sportinge iddaanın verdiği SÜPER ORAN...

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'in Monaco günlerinden! Metz'e klas bir gol...

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#Misli.Com#İddaa#Sporting Beşiktaş

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