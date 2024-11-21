Beşiktaş, Portekiz'de farklı kazandı!

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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu 5. maçında Portekiz'in Benfica ekibini deplasmanda 76-55 mağlup etti.
Beşinci maçından da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, grubu lider tamamlamayı garantiledi.
Portekiz temsilcisi ise 5 maç sonunda 1 galibiyetle son sırada bulunuyor.
Salon: Pavilhoa Fidelidade
Hakemler: Ivana Ovanovic (Sırbistan), Janis Rozenbergs (Letonya), Jules Gaduel (Fransa)
Benfica: Faustino 5, Ivanovic 7, Ovner 7, Jourdain 10, Monteiro 8, Goncalves 4, Silva 8, Afonso 6, Viana, Peixinho
Beşiktaş: Hillsman 8, Evans 16, Winterburn 12, Elif Bayram 4, Fagbenle 3, Lazic 13, Hatice Gülçelik 2, Krajisnik 10, Melek Uzunoğlu 6, Gizem Başaran Turan 2, Özge Özışık
1. Periyot: 17-20
Devre: 34-41
3. Periyot: 43-59