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Beşiktaş play-off turuna yükseldi

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#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası#Beşiktaş#Sporanasayfa
Beşiktaş play-off turuna yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 22:18

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu 6. ve son haftasında sahasında Belçika temsilcisi Basket Namur Capitale'i 103-63 mağlup etti.

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K Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, lider olarak play-off turuna yükseldi.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Laszlo Goda (Macaristan), Tomi Panov (Kuzey Makedonya)

Beşiktaş: Evans 27, Fagbenle 14, Elif Bayram 17, Winterburn 8, Krajisnik 17, Lazic 16, Melek Uzunoğlu 2, Özge Özışık, Pelin Gülçelik, Gizem Başaran 2

Basket Namur Capitale: Let 11, Wadoux 15, Virjoghe 7, Tuba Poyraz 12, Bully 2, Franquin 7, Mahugnon 4, Hucorne 2, Remacle 3, Boosten

1. periyot: 30-14

Devre: 54-29

3. periyot: 79-45
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#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası#Beşiktaş#Sporanasayfa

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