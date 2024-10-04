Beşiktaş penaltı beklerken ofsayt kararı geldi

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Mücadelenin 8. dakikasında Rashica’nın savunma arkasına attığı pasta Immobile topu kontrol ederken yerde kaldı. Beşiktaş cephesi penaltı beklerken hakem Beaton VAR tarafından monitöre davet edildi. Pozisyonu izleyen İskoç hakem Immobile’nin ofsaytta olduğunu işaret etti. İlerleyen bölümde Frankfurt kazandığı penaltıyı gole çevirirken Beşiktaş 27’de kazandığı atıştan Immobile ile faydalanamadı. Beşiktaş’ın gol yükünü sırtlanan İtalyan yıldız böylece kariyerinde Avrupa kupalarında ilk kez bir penaltı kaçırmış oldu.