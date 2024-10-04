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Beşiktaş penaltı beklerken ofsayt kararı geldi

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#Beşiktaş#Eintracht Frankfurt#Avrupa Ligi
Beşiktaş penaltı beklerken ofsayt kararı geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

Maçın İskoç hakemi John Beaton dün iki kez penaltı noktasını gösterirken Beşiktaş’ın penaltı beklediği bir başka pozisyon ise VAR’dan döndü.

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Mücadelenin 8. dakikasında Rashica’nın savunma arkasına attığı pasta Immobile topu kontrol ederken yerde kaldı. Beşiktaş cephesi penaltı beklerken hakem Beaton VAR tarafından monitöre davet edildi. Pozisyonu izleyen İskoç hakem Immobile’nin ofsaytta olduğunu işaret etti. İlerleyen bölümde Frankfurt kazandığı penaltıyı gole çevirirken Beşiktaş 27’de kazandığı atıştan Immobile ile faydalanamadı. Beşiktaş’ın gol yükünü sırtlanan İtalyan yıldız böylece kariyerinde Avrupa kupalarında ilk kez bir penaltı kaçırmış oldu.

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#Beşiktaş#Eintracht Frankfurt#Avrupa Ligi

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