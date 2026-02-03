×
Beşiktaş, Patrik Schick için resmen görüşmelere başladı! İşte bonservisi

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaş, Patrik Schick için resmen görüşmelere başladı İşte bonservisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 09:41

Beşiktaş, ara transfer sezonunun bitmesine günler kala forvet konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar, Patrick Shick için görüşme gerçekleştirdi.

Sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ı Premier Lig ekibi Aston Villa'ya yüksek bonservis bedeli ve Yasin Özcan karşılığında satan Beşiktaş, yeni golcü peşinde. İşte detaylar...

Beşiktaş, Patrik Schick için resmen görüşmelere başladı İşte bonservisi

Yaz döneminde Kartal’ın transfer Patrick Shick etmeye çalıştığı Patrik Schick tekrar gündemde. Abraham’ı Aston Villa’ya satan Siyah-Beyazlılar, son lig maçında forvette genç Mustafa Hekimoğlu’nu oynatmıştı.

Golcü noktasında ciddi eksikliği bulunan Beşiktaş, buraya nokta atışı bir takviye gerçekleştirmek amacında.

Beşiktaş, Patrik Schick için resmen görüşmelere başladı İşte bonservisi

ADALI KESENİN AĞZINI AÇTI

Schick için başkan Serdal Adalı kesenin ağzını açtı ve süreci bizzat yönetiyor. Çek yıldız konusunda Bayer Leverkusen ile görüşmeler başladı.

Alman ekibi, 25 milyon Euro bonservis istedi. Beşiktaş Yönetimi rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

Beşiktaş, Patrik Schick için resmen görüşmelere başladı İşte bonservisi

Schick bu sezon çıktığı 24 maçta 9 gol atarken, 3 asist yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da Schick transferini çok istediği öğrenildi. Listede 2 ciddi alternatifin daha bulunduğu belirtildi.

 

