Beşiktaş, Patrik Schick için resmen görüşmelere başladı! İşte bonservisi

Haberin Devamı

Sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ı Premier Lig ekibi Aston Villa'ya yüksek bonservis bedeli ve Yasin Özcan karşılığında satan Beşiktaş, yeni golcü peşinde. İşte detaylar...

Yaz döneminde Kartal’ın transfer Patrick Shick etmeye çalıştığı Patrik Schick tekrar gündemde. Abraham’ı Aston Villa’ya satan Siyah-Beyazlılar, son lig maçında forvette genç Mustafa Hekimoğlu’nu oynatmıştı.

Golcü noktasında ciddi eksikliği bulunan Beşiktaş, buraya nokta atışı bir takviye gerçekleştirmek amacında.

Haberin Devamı

ADALI KESENİN AĞZINI AÇTI

Schick için başkan Serdal Adalı kesenin ağzını açtı ve süreci bizzat yönetiyor. Çek yıldız konusunda Bayer Leverkusen ile görüşmeler başladı.

Alman ekibi, 25 milyon Euro bonservis istedi. Beşiktaş Yönetimi rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

Schick bu sezon çıktığı 24 maçta 9 gol atarken, 3 asist yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da Schick transferini çok istediği öğrenildi. Listede 2 ciddi alternatifin daha bulunduğu belirtildi.