Beşiktaş pas çalıştı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun, kontrol ve pas çalışmaları yaptı.
İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
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