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İHA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, PAOK maçı için Yunanistan'a vardı

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Beşiktaş, PAOK maçı için Yunanistan'a vardı
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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Yunanistan'ın PAOK ekibiyle yarın karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Yunanistan'a vardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'ın PAOK ekibiyle yarın saat 21.00'de Toumba Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Yunanistan'a vardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'a giden siyah-beyazlılar, kulübün kendisine ait otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takımı yalnız bırakmadı.

Bugün maç öncesinde son idmanını yapacak olan siyah-beyazlılarda antrenmandan önce Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Beşiktaş'ın PAOK maçı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Welinton Souza Silva
Rıdvan Yılmaz
Domagoj Vida
Fabrice Nsakala
Georges Nkoudou
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
Ajdin Hasic
Necip Uysal
Dorukhan Toköz
Bernard Mensah
Jeremain Lens
Tyler Boyd
Umut Nayir
Güven Yalçın
Cyle Larin

Beşiktaş, PAOK maçı için Yunanistana vardı

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