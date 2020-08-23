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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 15:34 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, PAOK hazırlıklarını sürdürüyor! Yolculuk yarın...

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Beşiktaş, PAOK hazırlıklarını sürdürüyor! Yolculuk yarın...
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Ağustos Salı günü Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 çalışması yapıp, dar alanda oyun ve taktik programı üzerinde durdu. 

Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik programı ve şut atışları ile tamamlandı.

Beşiktaş, karşılaşma için yarın saat 12.00’de özel uçakla Yunanistan'ın Selanik kentine gidecek. Siyah-beyazlı ekip, PAOK maçının son çalışmasını TSİ 19.00’da maçın oynanacağı Toumba Stadı'nda gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile futbolcu Atiba Hutchinson, antrenmandan önce TSİ 18.30’da bir basın toplantısı düzenleyerek maç hakkında açıklamalarda bulunacak.

 

Beşiktaş, PAOK hazırlıklarını sürdürüyor Yolculuk yarın...

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