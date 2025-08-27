Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini feshetti!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Oxlade Chamberlain'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Siyah - beyazlılar, İngiliz futbolcuya 1.7 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir.”

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2023-24 sezonundan bu yana Beşiktaş formasını terleten İngiliz oyuncu, 50 maçta forma giydi ve 5 gol, 1 asistlik skor katkısı üretti.