Beşiktaş, orta sahayı sambacılara teslim edecek!

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Transferde ilk imzayı Çek futbolcu David Jurasek’e attırmaya hazırlanan Beşiktaş, orta sahaya yapacağı takviyeler için gözünü Güney Amerika’ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Brezilya’nın Botafogo takımının kaptanı Marlon Freitas ve Corinthians’ın genç yeteneği Breno Bidon’u renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Her ikisi de Brezilyalı olan futbolcuların bonservis bedelleri Beşiktaş Kulübü’nün mevcut mali koşullarına göre yüksek olduğu için kiralama ya da satın alma yoluyla kiralanmaları hedefleniyor.

Marlon Freitas Brezilya dışında da oynadı

Brezilya Ligi’nin en tecrübeli ön liberolarından biri olan 30 yaşındaki Marlon Freitas, 2 yıldır Botafogo’da forma giyiyor. 2015’te 9 ay süreyle ABD’de Fort Lauderdale, 2017’de de 6 ay Slovakya’da STK Samorin takımlarında oynayan Freitas, kariyerinin diğer bölümünü ülkesi Brezilya’da geçirdi. Bu sezon 29 resmi karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 3 asist üreten deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. 1.85 metre boyundaki oyuncu, 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.

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Breno Bidon’u Avrupalılar da izliyor

Beşiktaş'ın listesindeki diğer Brezilyalı futbolcu, Breno Bidon ise geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Şimdiden 12 milyon Euro değer biçilen 20 yaşındaki Bidon, orta sahanın her bölgesinde ve on numara mevkisinde oynayabilen çok yönlü bir futbolcu. Genç oyuncu bu sezon Corinthians’ta 26 maçta oynarken 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Brezilya U20 Milli Takımı’nda 10 maç oynayan Bidon’un Beşiktaş’ın yanı sıra Avrupa’dan çok sayıda kulübün transfer listesinde olduğu öğrenildi.