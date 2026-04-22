Beşiktaş, orta sahasını İtalya'da buldu! Resmi transfer teklifi yapıldı

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına 1 aydan kısa süre kala Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.

Kristjan Asllani'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen siyah-beyazlılarda bu bölge için sürpriz bir isim gündeme geldi.

"RESMİ TEKLİF YAPILDI" İDDİASI

Transferfeed'in haberine göre; Beşiktaş, Fildişi Sahilleri asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Issa Doumbia için kulübü Venezia'ya 15 milyon euroluk resmi bir teklif yaptı.

Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı, kulüpler düzeyinde görüşmelerin sürdüğü devam edildi.

AVRUPADAN BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR

Doumbia'yla Beşiktaş'ın yanı sıra İtalya'dan Inter, Milan ve Roma'nın, Portekiz'den Benfica ve Sporting'in, İngiltere'den ise Newcastle ve Everton dahil olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalya İkinci Ligi'nde (Serie B) 34 maça çıkan Doumbia, 6 gol atıp 5 de asist üretti.