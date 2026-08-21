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Beşiktaş orta sahasına Alman panzeri!

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Leon Goretzka
Beşiktaş orta sahasına Alman panzeri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 13:59

Orta saha bölgesine biri 23 yaş altı olmak üzere iki transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Alman milli futbolcu Leon Goretzka için devreye girdi. İşte detaylar...

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Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlı ekibin özellikle 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilecek oyuncular üzerinde durduğu belirtilirken, gündemde iki farklı isim öne çıktı.

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DANOIS YÜKSEK UÇTU

Auxerre forması giyen Kevin Danois için temaslarını sürdüren Beşiktaş’ın, 22 yaşındaki Fransız orta sahanın şartlarını menajerler aracılığıyla önerildiği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösterilen Danois’nin ise şu aşamada Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Beşiktaş orta sahasına Alman panzeri

GORETZKA SÜRPRİZİ

Bu gelişmenin ardından yönetimin alternatif isimlere yöneldiği ve Leon Goretzka’yı da değerlendirmeye aldığı belirtildi.

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Beşiktaş orta sahasına Alman panzeri

BONSERVİSİ ELİNDE!

Bonservisi elinde bulunan ve son olarak Alman devi Bayern Münih'in formasını giyen 31 yaşındaki Alman yıldız için öncelikle maaş beklentisinin araştırılacağı ifade edildi. Siyah-Beyazlılar'ın, deneyimli futbolcunun mali şartlarının kulüp bütçesine uygun olması halinde somut adım atabileceği aktarıldı.  

Beşiktaş orta sahasına Alman panzeri

PERFORMANSI

Goretzka, kariyerinde çıktığı 541 maçta 102 gol ve 82 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş orta sahasına Alman panzeri

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Leon Goretzka

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