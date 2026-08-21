Beşiktaş orta sahasına Alman panzeri!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlı ekibin özellikle 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilecek oyuncular üzerinde durduğu belirtilirken, gündemde iki farklı isim öne çıktı.

DANOIS YÜKSEK UÇTU

Auxerre forması giyen Kevin Danois için temaslarını sürdüren Beşiktaş’ın, 22 yaşındaki Fransız orta sahanın şartlarını menajerler aracılığıyla önerildiği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösterilen Danois’nin ise şu aşamada Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

GORETZKA SÜRPRİZİ

Bu gelişmenin ardından yönetimin alternatif isimlere yöneldiği ve Leon Goretzka’yı da değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Haberin Devamı

BONSERVİSİ ELİNDE!

Bonservisi elinde bulunan ve son olarak Alman devi Bayern Münih'in formasını giyen 31 yaşındaki Alman yıldız için öncelikle maaş beklentisinin araştırılacağı ifade edildi. Siyah-Beyazlılar'ın, deneyimli futbolcunun mali şartlarının kulüp bütçesine uygun olması halinde somut adım atabileceği aktarıldı.

PERFORMANSI

Goretzka, kariyerinde çıktığı 541 maçta 102 gol ve 82 asistlik performans sergiledi.