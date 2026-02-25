Beşiktaş orta saha transferindeki hedefini belirledi! Galatasaray da istemişti

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması için hazırlıklar harıl harıl devam ediyor.

Siyah-beyazlı yönetim, ara transferde kadroya katılan Hyeongyu Oh’un ardından yeniden Uzak Doğu pazarına yöneldi.

İLK TEMAS KURULDU

Gündemdeki isim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Japon 10 numara Daichi Kamada. Kulübü Crystal Palace ile kontratının sona erecek olması, Beşiktaş’ın elini güçlendiriyor. Yönetimin, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve şartlarını sorduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcuya Avrupa’dan başka taliplerin de bulunduğu ifade edildi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Buna rağmen transferi bitirmek isteyen Kara Kartal, deneyimli oyuncuya kulübün projelerini iletti. Oyuncu cephesinin, diğer seçenekleri görmek için süre talep ettiği bildirildi. Beşiktaş ise temasları sürdürerek transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Bu sezon Premier Lig’de 17 maça çıkan Kamada, bin 304 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDEYDİ

Kamada, geçtiğimiz dönemde Galatasaray’ın da transfer listesine girmişti.