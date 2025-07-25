Beşiktaş, Orkun’dan sonra Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ediyor! Formül bulundu

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Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

İyi bir sezon geçirmesine rağmen teknik direktör Burno Lage ile olan kötü ilişkileri sebebiyle takımdan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

RESMİ TEKLİF

Portekiz basınından Pedro Almeida'nın haberine göre; kadrosunda önemli bir değişime giderek yıldız oyuncuların peşine düşen Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katmak için Benfica kulübüne resmi teklifte bulundu.

25 MİLYON EURO

Orkun Kökçü'yü 5 + 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu için de bonuslarla birlikte 25 milyon euro'luk bir teklifi Benfica'nın masasına koydu.

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KEREM KABUL ETTİ

Öte yandan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etti ve siyah-beyazlı kulübe imza atmak için hazır olduğunu yönetime bildirdi.

ORKUN FORMÜLÜ

Beşiktaş'ın Benfica ile anlaşma sağladığı takdirde Kerem'i de tıpkı Orkun gibi zorunlu opsiyonla kiralama yoluyla kadrosuna katması bekleniyor.

Benfica'da 53 mücadeleye çıkan 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmalarda 16 gol, 13 asistlik performans sergiledi.