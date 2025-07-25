×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş, Orkun’dan sonra Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ediyor! Formül bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş Transfer#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü
Beşiktaş, Orkun’dan sonra Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ediyor Formül bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 09:37

Yaz transfer sezonunda Orkun Kökçü ve Tammy Abraham gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu transferi için de yoğun mesai harcıyor. Kerem, Beşiktaş’a transfere onay verirken, siyah beyazlılar transfer parolasını çizdi.

Haberin Devamı

Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gözden KaçmasınBeşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)Haberi görüntüle

SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

İyi bir sezon geçirmesine rağmen teknik direktör Burno Lage ile olan kötü ilişkileri sebebiyle takımdan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, Orkun’dan sonra Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ediyor Formül bulundu

RESMİ TEKLİF

Portekiz basınından Pedro Almeida'nın haberine göre; kadrosunda önemli bir değişime giderek yıldız oyuncuların peşine düşen Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katmak için Benfica kulübüne resmi teklifte bulundu.

Gözden KaçmasınShakhtar mağlubiyeti sonrasında Beşiktaş taraftarından tepki: Ayıp oluyor amaShakhtar mağlubiyeti sonrasında Beşiktaş taraftarından tepki: 'Ayıp oluyor ama!'Haberi görüntüle

25 MİLYON EURO

Orkun Kökçü'yü 5 + 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu için de bonuslarla birlikte 25 milyon euro'luk bir teklifi Benfica'nın masasına koydu.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Orkun’dan sonra Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ediyor Formül bulundu

KEREM KABUL ETTİ

Öte yandan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etti ve siyah-beyazlı kulübe imza atmak için hazır olduğunu yönetime bildirdi.

ORKUN FORMÜLÜ

Beşiktaş'ın Benfica ile anlaşma sağladığı takdirde Kerem'i de tıpkı Orkun gibi zorunlu opsiyonla kiralama yoluyla kadrosuna katması bekleniyor.

Beşiktaş, Orkun’dan sonra Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ediyor Formül bulundu

Benfica'da 53 mücadeleye çıkan 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmalarda 16 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş Transfer#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü

BAKMADAN GEÇME!