Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü resmen duyurdu!

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Beşiktaş, dün İstanbul'a getirdiği Orkun Kökçü ile sözleşme imzaladığını açıkladı ve transferin maliyetini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Orkun Kökçü’nün satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklama şu şekilde;

“Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

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Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir.”

MARTIN KOEMAN KEŞFETTİ

Orkun Kökçü'yü Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Ronald Koeman'ın babası Martin Koeman keşfetti.

Türk futbolcu, Groningen altyapısındaki ağabeyi Ozan Can Kökçü'nün 10 yaşında forma giydiği dönemde, kendi başına top oynadığı bir günde beğenilerek takımın scout ekibinde yer alan Martin Koeman tarafından antrenmanlara davet edildi.

Bu teklifi kabul eden ve kariyer basamaklarına ilk adımını atan Orkun'un futbola başlangıç hikayesi de böylelikle başlamış oldu.

EĞİTİMİNİ HOLLANDA'DA ALDI

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Orkun Kökçü, altyapı eğitimini doğup büyüdüğü Hollanda'da aldı.

Futbola Olympia Haarlem altyapısında başlayan milli futbolcu, önce HFC EDO Haarlem ve daha sonra Groningen'e küçük yaşlarda transfer oldu.

Genç orta saha, asıl çıkışını yapacağı ve şampiyonluklar yaşayacağı Hollanda temsilcisi Feyenoord'a ise 13 yaşında imza attı.

Hollanda Milli Takımı için seçmelere katılan Orkun, Feyenoord'un kendisini beğenmesi üzerine kariyerinin önemli adımlarından birine daha karar verdi ve Rotterdam temsilcisine katıldı.

HOLLANDA'DA ŞAMPİYONLUK

Ay-yıldızlı futbolcu, Feyenoord formasıyla ilk maçına 9 Aralık 2018'de Emmen deplasmanında çıktı.

Orkun, ligin 15. haftasındaki müsabakada 1 kez ağları havalandırırken, 1 de gol pası kaydetti ve 4-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

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Rotterdam ekibiyle toplamda 175 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 32 kez gol sevinci yaşadı.

Feyenoord ile birer defa Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ve Hollanda Süper Kupası zaferi yaşayan Orkun, bir sezon sonra 2023-2024'te kariyerinde yeni bir sayfa açarak Benfica'ya transfer oldu.

BÜYÜK YATIRIM

Orkun Kökçü, Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Benfica'ya 2023-2024 sezonu başında yaklaşık 30 milyon avroya transfer oldu.

Kayıtlara göre kulüp tarihinin en pahalı üçüncü transferi olan Orkun, gösterdiği performansla bunun karşılığını vermeyi başardı.

Milli futbolcu, ay-yıldızlı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Benfica taraftarlarının en güvendiği isimlerden biri olurken kalitesini Avrupa futbolunda kanıtladı.

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Orkun Kökçü, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile tartışma yaşadı.

Auckland City maçında oyundan alındığı sırada Lage ile kısa süreli bir tartışma yaşayan Orkun, daha sonra yedek kulübesinde maçı takip etmişti.

Yaşanan tartışmanın ardından açıklamalarda bulunan Orkun, "Kazanmayı seven bir insanım. Maçta o anda takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüm. Kararı veren teknik direktördür ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullanmıştı.