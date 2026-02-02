×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü konuşuyor: 'O an'ın hikayesi!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Süper Lig
Beşiktaş, Orkun Kökçüyü konuşuyor: O anın hikayesi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 07:00

Orkun Kökçü'nün Konyaspor karşısında attığı gol sonrasını gösteren fotoğraf siyah-beyazlıların beğenisini topladı. Son üç maçta Beşiktaş’ı adeta maestro gibi yöneten yıldız oyuncu, başarılı performansını 2 gol ve 1 asistle taçlandırdı. Orkun’n Konya maçı sonrası formasını ısırdığı an, takımına aidiyetini ve hırsını gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Süper Lig’de 9 haftadır kaybetmeyen Beşiktaş’ta Orkun Kökçü rüzgarı esiyor.

Benfica döneminin ardından Türkiye’ye gelen ve ilk haftalarda üzerindeki baskıyı atmaya çalışan 25 yaşındaki maestro, son üç haftada takımını sırtlayan isim oldu. İkinci yarının ilk maçında Kayserispor karşısında Toure’nin uzatmada attığı golün asistini yapan Orkun, 2-2 biten Eyüpspor karşılaşmasında siyah beyazlı takımdaki ilk golünü kaydetmişti. Milli futbolcu, maç sonunda yaptığı “İlk golümü atsam diğerleri gelecek” açıklamasıyla özgüvenini tazelediğini göstermişti.

Gözden KaçmasınUsta yazarlardan galibiyet sonrası dikkat çeken Beşiktaş sözleri: Tadilat süreci bitmek bilmeyen bir bina gibi , Beşiktaşın transferlere ihtiyacı varUsta yazarlardan galibiyet sonrası dikkat çeken Beşiktaş sözleri: 'Tadilat süreci bitmek bilmeyen bir bina gibi!' , 'Beşiktaş'ın transferlere ihtiyacı var'Haberi görüntüle

iKi GOLDE DE ADI VARDI

Bu motivasyonla Konyaspor maçına çıkan Orkun, sahanın her yerindeydi. Cerny’nin skoru 1-1 yapan golünün hazırlayıcısı olan Orkun 77. dakikada 3 puanı getiren golü kaydetti. Gol sonrası yıldız oyuncunun büyük bir hırsla formasını ısırdığı fotoğraf büyük beğeni toplarken siyah beyazlılar adına sezonun en ikonik anlarından biri oldu. Bu fotoğraf hem milli oyuncunun aidiyetini hem de kazanma hırsını gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!