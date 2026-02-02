Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü konuşuyor: 'O an'ın hikayesi!

Haberin Devamı

Süper Lig’de 9 haftadır kaybetmeyen Beşiktaş’ta Orkun Kökçü rüzgarı esiyor.

Benfica döneminin ardından Türkiye’ye gelen ve ilk haftalarda üzerindeki baskıyı atmaya çalışan 25 yaşındaki maestro, son üç haftada takımını sırtlayan isim oldu. İkinci yarının ilk maçında Kayserispor karşısında Toure’nin uzatmada attığı golün asistini yapan Orkun, 2-2 biten Eyüpspor karşılaşmasında siyah beyazlı takımdaki ilk golünü kaydetmişti. Milli futbolcu, maç sonunda yaptığı “İlk golümü atsam diğerleri gelecek” açıklamasıyla özgüvenini tazelediğini göstermişti.

iKi GOLDE DE ADI VARDI

Bu motivasyonla Konyaspor maçına çıkan Orkun, sahanın her yerindeydi. Cerny’nin skoru 1-1 yapan golünün hazırlayıcısı olan Orkun 77. dakikada 3 puanı getiren golü kaydetti. Gol sonrası yıldız oyuncunun büyük bir hırsla formasını ısırdığı fotoğraf büyük beğeni toplarken siyah beyazlılar adına sezonun en ikonik anlarından biri oldu. Bu fotoğraf hem milli oyuncunun aidiyetini hem de kazanma hırsını gözler önüne serdi.

Haberin Devamı