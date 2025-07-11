Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini bitiriyor!

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Beşiktaş yoğun mesai harcadığı Orkun Kökçü transferinde mutlu sona yakın... A Bola’da yer alan habere göre; transfer Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uyumu için formalite gereği bir yıllık kiralama ardından 25+5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma şeklinde gerçekleşecek.

Haberde, şu anda Keny Arroyo’ya ait olan 10 numaralı formanın Orkun Kökçü’ye verileceği, tecrübeli oyuncunun büyük olasılıkla kaptan olacağı bildirildi. Orkun’un yıllık 5 milyon Euro’dan 5 senelik sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

LAGE GİTMESİNE ONAY VERDİ

Orkun'un transferine Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’nin de onay verdiği öğrenildi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda bir maç sırasında Orkun ile tartışan tecrübeli çalıştırıcı “Orkun Kökçü’nün futbol kalitesi tartışılmaz. Kesinlikle onun satılmasını istemem Ama Benfica kulübü maddi olarak kazanç elde etmek istiyorsa satabilir. Bana kalırsa takımın itici gücü. Hatta oyundan alırken bile sinirlenmesi beni mutlu ediyor çünkü takımına ve formasına layık olmak için çırpınıyor ve katkı sunmak için uğraş veriyor” dedi.

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TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Eğer transfer gerçekleşirse Orkun Kökçü, toplam 30 milyon Euro’luk bedelle Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Şu anda rekor, Fenerbahçe’nin geçen sezon Sevilla’dan 19.5 milyon Euro’ya aldığı Youssed En-Nesyri’de. Öte yandan Benfica’dan Orkun Kökçü’nün yanı sıra Norveçli sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup’u da isteyen Beşiktaş ısrarını sürdürüyor. Başkan Serdal Adalı’nın 21 yaşındaki yetenekli oyuncu için satın alma koşullu kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.