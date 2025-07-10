Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı! İşte maliyeti ve İstanbul'a uçuş planı...

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Beşiktaş, bir süredir transferi için yoğun çaba gösterdiği Orkun Kökçü'de mutlu sona ulaştı.

David Jurasek ve Tammy Abraham'ı transfer eden siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu da kadrosuna katıyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş ile Benfica bu transfer için anlaşmaya vardı.

Haberde; Orkun için Portekiz ekibine 5 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği ve 25 milyon euro ise zorunlu satın alma opsiyonu sahip olunacağı belirtildi.

'YARIN İSTANBUL'DA OLACAK'

A Bola'nın haberinde ise; Beşiktaş'ın transfer için anlaşma sağladığı iddia edilen Orkun Kökçü'nün yarın İstanbul'da olacağı duyuruldu.

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MAAŞI 5 MİLYON EURO

Gün içerisinde Beşiktaş'ın Orkun Kökçü ile yıllık 5 milyon eurodan 5 senelik sözleşme için anlaştığı belirtilmişti.

Feyenoord'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde 98 maça çıkarken 19 gol atıp 22 de asist üreterek 41 gole doğrudan katkı sağladı.

24 yaşındaki milli orta saha Benfica'da 1 Portekiz Lig kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası zaferi yaşadı.