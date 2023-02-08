Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Onur Bulut transferini açıkladı! İşte sözleşme detayı...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Onur Bulut#Transfer
Beşiktaş, Onur Bulut transferini açıkladı İşte sözleşme detayı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 19:02

Beşiktaş, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Onur Bulut ile sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Kayserispor'un sol beki Onur Bulut'la sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut’un Transfer Süreci Tamamlandı Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kayseri Olay'ın haberine göre; basın sözcüsü Samet Koç, "Sn Basın Mensupları, Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF’ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Onur Bulut#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 57... Kurtarma çalışmalarında son durum

Son dakika... Türkiye'yi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 57... Kurtarma çalışmalarında son durum

#Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistandan duygulandıran yayın

Türkiye depremi dünyada manşet! CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... Yunanistan'dan duygulandıran yayın

#Deprem
Aynı fayın, aynı segmenti kırılmıştı: 1114 ve 1513’te Maraş Pazarcık’ta neler olmuştu

Aynı fayın, aynı segmenti kırılmıştı: 1114 ve 1513’te Maraş Pazarcık’ta neler olmuştu?

#Kahramanmaraş Depremi