Beşiktaş, Onur Bulut transferini açıkladı! İşte sözleşme detayı...

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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Kayserispor'un sol beki Onur Bulut'la sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut’un Transfer Süreci Tamamlandı Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kayseri Olay'ın haberine göre; basın sözcüsü Samet Koç, "Sn Basın Mensupları, Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF’ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız." ifadelerini kullandı.