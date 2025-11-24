Beşiktaş öne geçip 12 puan kaybetti!

Haberin Devamı

Bu sezon öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çeken Beşiktaş’ın kabusu Samsunspor maçında yeniden ortaya çıktı. Karadeniz ekibi önünde 57. dakikada Cengiz’in penaltı golüyle öne geçse de 66’da Cherif Ndiaye durdurulamayınca Kartal 2 puandan oldu.

4 EKİM: Galatasaray karşısında derbide öne geçen Beşiktaş, İlkay Gündoğan’ın golüne engel olamayınca 2 puan kaybetti.

18 EKİM: Gençlerbirliği’ne karşı 1-0’lık skor üstünlüğüne rağmen 79 ve 81’de yenen gollerle 2-1 mağlup oldu, 3 puan yitirdi.

DERBiDE 2-0’I KORUYAMADI

26 EKİM: Kasımpaşa önünde 5. dakikada attığı golle maça adeta 1-0 galip başladı ancak 33. dakikada Winck’in golü siyah beyazlılara 2 puana mal oldu.

2 KASIM: Kartal, F.Bahçe’ye karşı ilk 15 dakikada 2-0’ı buldu ancak Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın’ın kırmızı kartları sonrası 3-2 yenildi, 3 puandan daha oldu.

Haberin Devamı

BEŞiKTAŞ’IN KALESi GOLE KAPANMIYOR

Bu sezon kalesini kapamakta zorluk yaşayan Beşiktaş, dün konuk ettiği Samsunspor karşısında da rakibe engel olamadı. Lig’de sadece Kayseri ve Konya ile oynanan erteleme maçlarında gol yemeyen Kartal toplamda 17 kez topu ağlarından çıkardı.

Siyah beyazlılar bu sezon Avrupa’da oynadığı ön eleme maçlarının tümünde kalesini gole kapatamazken, Shakhtar Donetsk (6), St. Patrick’s (3), Lausanne (2) maçlarında 11 gol yedi.

Beşiktaş 19 resmi maçta toplamda 28 gole engel olamadı.