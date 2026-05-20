Beşiktaş, Önder Özen'i resmen açıkladı!

Beşiktaş, Önder Özeni resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 16:52

Beşiktaş, Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir.

Önder Özen’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İKİNCİ DÖNEM

Önder Özen, Beşiktaş'ta ikinci kez göreve geldi.

Daha önce Fikret Orman'ın başkanlık yaptığı 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'ta görev alan Önder Özen, teknik direktörlük görevi için Slaven Bilic ile anlaşmış ve transfer operasyonlarını yürütmüştü.

