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Beşiktaş öncesi Fenerbahçe'ye 3 kötü haber! Emre Mor...

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Sakatlık
Beşiktaş öncesi Fenerbahçeye 3 kötü haber Emre Mor...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 11:51

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de üç futbolcunun sakatlıkları sebebiyle kritik derbide forma giymesi beklenmiyor. Emre Mor'dan ise iyi haber geldi.

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Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kritik derbi öncesi üç futbolcusundan kötü haber geldi. Dinamo Kiev maçında sakatlanan ve son haftalarda antrenmanlara başlayıp maç kadrosuna alınmaya başlayan Serdar Aziz, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King ve Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres'in Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor.

Hafif sakatlığı bulunan ancak takımla çalışmaya devam eden Emre Mor'un durumunun ise iyi olduğu ve Beşiktaş maçında forma giymesinin önünde bir engel olmadığı belirtildi.

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