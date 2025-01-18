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Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

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#Beşiktaş#Ole Gunnar Solskjaer#Sözleşme
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaerin sözleşme detaylarını KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 13:57

Beşiktaş, dün İstanbul'a getirdiği yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle;

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.”

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ole Gunnar Solskjaer’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz.

Ole Gunnar Solskjaer

26 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. Futbolculuk döneminde Molde ve Manchester United kulüplerinde forma giydi. Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Ole Gunnar Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi, 2013 yılında ise Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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#Beşiktaş#Ole Gunnar Solskjaer#Sözleşme

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