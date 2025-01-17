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Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer'i resmen açıkladı! 'Görüşmelere başlanmıştır'

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#Beşiktaş#Solskjaer#Açıklama
Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaeri resmen açıkladı Görüşmelere başlanmıştır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 11:17

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün Norveçli teknik adamla 1.5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

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Beşiktaş uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Solskjaer'i resmen açıklandı

Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getirmek için görüşmelere başlandığı duyurdu. Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

'Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Bugün İstanbul'da 

Beşiktaş'ın 1.5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilen Ole Gunnar Solskjaer'i taşıyan uçak, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaeri resmen açıkladı Görüşmelere başlanmıştır

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Solskjaer önceki dönemlerde de gündeme gelmişti

Beşiktaş'ın daha önce birçok kez Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getirmek istediği iddia edilmişti. Aralık 2023'te Solskjaer'e bir teklif yaptığı belirtilen Beşiktaş'ın Haziran 2024'te de bir kez daha Norveçli çalıştırıcı ile görüştüğü belirtilmişti.

Molde, Cardiff, Manchester United...

Teknik direktörlük kariyerine, futbolculuk kariyerini sonlandırdığı Manchester United'ın reserve takımında başlayan Ole Gunnar Solskjaer, daha sonra ülkesinde Molde'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı. İngiltere'deki kısa süreli Cardiff macerası sonrası yeniden Molde'ye dönen Solskjaer, Aralık 2018'de önce geçici sonra ise kalıcı bir anlaşma ile Manchester United'ın menajerliğine getirilmişti. United'dan Kasım 2021'de ayrılan Norveçli teknik adam, o tarihten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı.

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#Beşiktaş#Solskjaer#Açıklama

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